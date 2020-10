Cenas de um bairro de lata ou o "teatro social" de Kurosawa

No conjunto de filmes de Akira Kurosawa (1910-1998) que estão a circular nas salas escuras, Dodeskaden (1970) ocupa um lugar especial. Desde logo, por uma razão muito simples: trata-se da primeira experiência de Kurosawa com a película a cores, abrindo um novo capítulo criativo que teria uma expressão singular no seu Sonhos (1990); depois, porque encontramos aqui uma dimensão "social" que se distingue dos conceitos de grande espetáculo ilustrados pelos seus títulos mais famosos, a começar por Os Sete Magníficos (1954), também incluído neste ciclo.

Mesmo considerando que este é o retrato de um contexto muito concreto - as vidas cruzadas dos habitantes de um bairro de lata -, as cores não são utilizadas por Kurosawa como um suplemento "realista". Dir-se-ia que ele procura mesmo gerar um contraste tão desconcertante quanto apelativo: por um lado, tudo acontece num ambiente de evidente austeridade e pobreza; por outro lado, o filme possui a dimensão insólita de uma colagem de cenas de assumida "teatralidade".

O título Dodeskaden provêm de uma onomatopeia usada por uma das personagens, imitando o som de um elétrico em movimento. Como se a perceção do mundo estivesse a ser sistematicamente reinventada em novas formas de comportamento (e também de palavras) que se aproximam do universo do sonho, porventura do pesadelo.

Nesta perspetiva, importa relembrar que a fama de Kurosawa como autor de épicos de samurais (justificada, sem dúvida) não é suficiente para dar conta da pluralidade da sua filmografia. Dodeskaden pertence, assim, a uma área em que também podemos encontrar o admirável Viver (1952), outro título a integrar também este conjunto de "reposições"... As aspas são importantes porque, embora sendo filmes já exibidos em diversos contextos de divulgação, nomeadamente na Cinemateca, alguns deles nunca tinham sido lançados no circuito comercial. É o que acontece agora com Dodeskaden, a provar que a história (do cinema) é um processo em constante atualização.