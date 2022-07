Carlos Santana desmaia durante concerto nos EUA

O guitarrista mexicano Carlos Santana desmaiou em palco durante o concerto no Pine Knob Music em Clarkston, Michigan. O artista de 74 anos foi assistido no local pela equipa médica e levado, depois, para o hospital, onde ficou em observação.

O músico publicou na sua página oficial do Facebook que se tinha esquecido de comer e beber água, tranquilizando os fãs. "Fiquei desidratado e desmaiei", lê-se na publicação. Carlos Santana agradeceu também as "preciosas orações" de todos.

O agente de Santana, Michael Vrionis, confirmou que o cantor estava bem e que o concerto de quinta-feira em Burgettstown, Pensilvânia, ia ser adiado.

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage-very scary to see, hope he"s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO - TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022

Os representantes afirmaram à revista inglesa People que o artista estava a sofrer de "exaustão pelo calor e desidratação".

Carlos Santana just collapsed in middle of concert at Pine Knob, Clarkston Mi pic.twitter.com/Uchy3ugwMS - Jo-Ann Barnas (@JoAnnBarnas) July 6, 2022

O guitarrista e o seu grupo estão neste em digressão pela América do Norte.