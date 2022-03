Cantora italiana Tosca estreia espetáculo "Morabeza" em Lisboa

A cantora italiana Tosca vai estrear-se ao vivo em Portugal no Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa, no próximo dia 10 de maio para apresentar o seu álbum mais recente: Morabeza.

Neste novo trabalho, Tosca apresenta canções originais e interpretações de clássicos, cantadas em dueto com nomes internacionais como Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Lenine, e a portuguesa Luísa Sobral, com quem a cantora divide o dueto Un Giorno in Piú.

Em Lisboa, Tosca cantará músicas em vários idiomas, incluindo francês, italiano, grego e português e vai partilhar o palco com vários convidados, ainda por revelar.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.