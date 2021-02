Cantora brasileira Anitta internada por intoxicação alimentar

A cantora brasileira Anitta, a principal estrela pop, funk e reggaeton do país sul-americano, foi internada num hospital do Rio de Janeiro por intoxicação alimentar, de acordo com o gabinete de relações públicas da artista.

Desde terça-feira, "Anitta está hospitalizada num hospital do Rio de Janeiro, depois de se sentir doente em casa. A cantora foi submetida a vários testes que indicavam o diagnóstico de infeção alimentar", apontou uma declaração divulgada pelo gabinete de imprensa da artista.

Uma das 100 personalidades mais infuentes do futuro, diz revista Time

Com êxitos em espanhol, português e inglês, Anitta gravou com os colombianos Maluma, J. Balvin, Greeicy, Karol G e Alex Sensation; Puerto Ricans Luis Fonsi, Ozuna e Daddy Yankee e U.S. bachatero Prince Royce, entre outros.

Na quarta-feira, o cantora de "Show das poderosas" foi escolhida pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do futuro.

"Estou muito honrada em fazer parte desse grupo", lê-se na conta da rede social Instagram de Anitta.