Cantor britânico Rod Stewart comemora 75 anos

O cantor britânico Rod Stewart comemora esta sexta-feira 75 anos de idade.

O artista, que nasceu em Londres, iniciou a sua carreira nos Jimmy Powell and the Five Dimensions, em 1963.

Rod Stewart passou ainda por dois outros agrupamentos antes de, em 1965, integrar o Jeff Beck Group e, em 1969, os The Faces, quando atinge a ribalta do rock britânico.

Em 1975 abandonou o grupo, iniciando um percurso a solo, pontuado por êxitos como "Maggie May", "Tonight's the night" ou "Do you think I'm sexy".

O cantor atuou pela última vez em Portugal no dia 1 de julho do ano passado, na Altice Arena, naquela que foi a primeira tour que Rod Stweart fez em três anos, após o sucesso das digressões 'The UK Hits Stadium Tour' e 'From Gasoline Alley to Another Country Hits', completamente esgotadas em 2016, tendo a segunda também passado por Portugal.

Rod Stewart editou em setembro o 30.º álbum de originais, "Bllod Red Roses".