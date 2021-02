Cameron Diaz revela porque não se imagina a voltar a trabalhar como atriz

Já se passaram desde sete anos desde que Cameron Diaz deixou de aparecer no grande ecrã, mas a ex-atriz disse que não tem pressa em voltar a trabalhar no ramo.

Em entrevista ao programa de rádio norte-americano Quarantined with Bruce, a estrela de Hollywood, 48 anos, revelou que ser mãe mudou as suas prioridades. "Não estou à espera de participar novamente num filme nem sei se voltarei a fazê-lo. Não faço ideia. Talvez. Nunca se pode dizer nunca", começou por explicar.

"Eu não me imagino ser mãe, com o minha filha no seu primeiro ano de vida, e ter que estar a fazer filmagens longe da minha filha durante 14 ou 16 horas por dia", justificou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cameron Diaz casou-se com o cantor Benji Madden, dos Good Charlotte, em 2015. Juntos têm uma filha de um ano chamada Raddix.

"Sinto-me tão abençoada por estar aqui agora com o meu filho e por ser a mãe que devo ser. É uma benção, é sou uma priveligiada e estou muito grata", acrescentou as ex-atriz, focada na maternidade e na Avaline, uma marca de vinho orgânico que fundou com a empresária Katherine Power no ano passado.

"A Avaline é o único trabalho diário que estou a fazer além de ser esposa e mãe, que tem sido realmente a parte mais gratifiante da minha vida até agora", frisou, reforçando que encontrou paz na sua alma depois de se ter retirado do cinema.

Cameron Diaz, mais conhecida pelos seus papéis em The Mask (1994), There Something About Mary (1998) e Vanilla Sky (2001) apareceu pela última vez no cinema em 2014, no filme Annie.