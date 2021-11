Está desde ontem disponível uma nova edição remasterizada do álbum Busto, de Amália Rodrigues. Chega como um disco triplo com muitos extras, gravações de estúdio, ensaios, e uma entrevista e um DVD com a gravação de um programa de televisão na RTP datada de 1961. Coordenado por Frederico Santiago, esta nova edição tem como base o original de 1962, e segue a linha estipulada da reedição integral que está a ser feita pelo coordenador nos últimos anos.

"Obviamente, como uma obra integral tem tudo, a certa altura tinha de vir o Busto, e tal como noutras edições já publicadas juntou-se todo o material que Amália gravou nas sessões de gravações, e ainda gravações inéditas e outras que tinham sido editadas mas que já não estão disponíveis." Frederico Santiago recorda que este é o primeiro disco que inaugura a ligação "pouco provável" com o compositor luso-francês Alain Oulman. A pesquisa que o coordenador tem feito da obra de Amália é uma constante e isso impossibilita-o de indicar o espaço temporal que demorou a reunir este "novo" trabalho. "Ao mesmo tempo que o estive a fazer estou a fazer outros e numa investigação constante de uma coisa surgem por vezes outras."