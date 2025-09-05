‘Broken Vision’: uma crítica social através da fragmentação da imagem

Ao entrar na exposição é possível ver cerca de dez marionetas criadas pelo britânico Paul Insect, desde o manifestante ao turista. Estas figuras representam pessoas que o artista vê na rua. A exposição Broken Vision vai estar patente na Galeria Underdogs, em Lisboa, até dia 1 de novembro de 2025. Broken Vision é a primeira exposição individual do artista em Portugal, que conta com 22 obras feitas nos últimos sete meses.O nome Broken Vision surgiu devido às pinturas estarem quebradas “como se estivéssemos a olhar para um espelho. Sinto que a sociedade está um pouco quebrada no momento. Eu sinto que, com as redes sociais, estamos todos a esconder-nos num telefone, mascarando os nossos próprios seres. Nós apenas colocamos o lado feliz de nós mesmos”, afirma Paul Insect em conversa com o DN. .Apesar das imagens dos seus quadros parecerem impressas, são na realidade pintadas com uma técnica de milhares de pontos, formando uma imagem e dando essa ilusão. Essa técnica chama-se dotwork, remetendo para fotocópias e processos de serigrafia. As obras expostas são pintadas com tinta acrílica levando entre uma semana a três meses a fazer, dependendo do tamanho do quadro.A maior dificuldade desta técnica é fazer erros ou acidentalmente estragar os pontos. “Eu posso enganar-me ou esborratar os pontos acidentalmente. Às vezes passo dois ou três meses fazendo algo e, no último processo, um cabelo cai na tela ou um gato cai em cima da tela. A pintura está arruinada”, explica o artista, acrescentando que uma vez pisou sem querer um quadro. “Fiquei com raiva”. . Sobre as marionetas expostas na exposição, Paul Insect explica que tem mais cem destas personagens feitas e pretende fazer um programa de televisão com elas no futuro. “Estive em Los Angeles por cerca de cinco anos para poder criar algo desse género. Então, eventualmente, se eu encontrar o tempo, é o plano para transformá-lo num programa de televisão”. Estas marionetas já foram exibidas em Londres, Xangai e para o ano vão passar pelo Canadá. “Costumo dizer que estão em digressão como uma banda”. Neste momento, conta mais 40 marionetas em Londres e cerca de 50 nos Estados Unidos, em armazéns.A coleção destas marionetas foi criada juntamente com um artista norte-americano, Bäst. No entanto, Bäst morreu em 2021. “Eu continuei com a ideia original”, afirma. Além de Bäst, o artista trabalhou também com Bansky.Um dos destaques desta exposição são os três quadros com múltiplos olhos. “Nas redes sociais quase que é preciso três ou quatro olhos para se manter a par do conteúdo”, sublinha o artista, referindo que nunca teve TikTok. “A única rede social que eu uso é o Instagram. O Instagram mudou muito. Quando começou, era uma plataforma muito criativa e agora transformou-se numa plataforma comercial”. .A exposição não está organizada por uma ordem específica. “Normalmente, como eu me sinto é como acaba por surgir o trabalho”, afirma Paul Insect.O artista prefere manter a sua identidade escondida. Uma escolha que fez para manter a sua liberdade. “Eu gosto de passear por Londres sem ser reconhecido. Quando eu comecei a fazer isso, não havia redes sociais e eu só estava a fazer o que gostava de fazer. Eu sempre quis que o meu trabalho falasse mais do que o personagem atrás do trabalho. Sinto que o trabalho deve falar por si mesmo e que não é sobre mim como uma figura pública”, menciona.Paul Insect gosta de ver a reação dos visitantes ao seu trabalho. “Será interessante ver se a obra comunica com as pessoas. Nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi sobre as vendas. É apenas sobre a parte criativa e desde que as pessoas gostem, eu estou feliz”.Broken Vision está também disponível para visitas online no site da Underdogs..Morreu Giorgio Armani, famoso estilista italiano. Tinha 91 anos.Highest 2 Lowest. Por amor de Nova Iorque