Cultura

‘Broken Vision’: uma crítica social através da fragmentação da imagem

É a primeira exposição de Paul Insect em Portugal, na Galeria Underdogs, em Lisboa. O artista britânico, que já trabalhou com Bansky, mantém a sua identidade anónima.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a

Ao entrar na exposição é possível ver cerca de dez marionetas criadas pelo britânico Paul Insect, desde o manifestante ao turista. Estas figuras representam pessoas que o artista vê na rua. A exposição Broken Vision vai estar patente na Galeria Underdogs, em Lisboa, até dia 1 de novembro de 2025. Broken Vision é a primeira exposição individual do artista em Portugal, que conta com 22 obras feitas nos últimos sete meses.

O nome Broken Vision surgiu devido às pinturas estarem quebradas “como se estivéssemos a olhar para um espelho. Sinto que a sociedade está um pouco quebrada no momento. Eu sinto que, com as redes sociais, estamos todos a esconder-nos num telefone, mascarando os nossos próprios seres. Nós apenas colocamos o lado feliz de nós mesmos”, afirma Paul Insect em conversa com o DN.

‘Broken Vision’ exposição de Paul Insect na Galeria Underdogs, em Lisboa.Leonardo Negrão

Apesar das imagens dos seus quadros parecerem impressas, são na realidade pintadas com uma técnica de milhares de pontos, formando uma imagem e dando essa ilusão. Essa técnica chama-se dotwork, remetendo para fotocópias e processos de serigrafia. As obras expostas são pintadas com tinta acrílica levando entre uma semana a três meses a fazer, dependendo do tamanho do quadro.

A maior dificuldade desta técnica é fazer erros ou acidentalmente estragar os pontos. “Eu posso enganar-me ou esborratar os pontos acidentalmente. Às vezes passo dois ou três meses fazendo algo e, no último processo, um cabelo cai na tela ou um gato cai em cima da tela. A pintura está arruinada”, explica o artista, acrescentando que uma vez pisou sem querer um quadro. “Fiquei com raiva”.

‘Broken Vision’ exposição de Paul Insect na Galeria Underdogs, em Lisboa.Leonardo Negrão

Sobre as marionetas expostas na exposição, Paul Insect explica que tem mais cem destas personagens feitas e pretende fazer um programa de televisão com elas no futuro. “Estive em Los Angeles por cerca de cinco anos para poder criar algo desse género. Então, eventualmente, se eu encontrar o tempo, é o plano para transformá-lo num programa de televisão”. Estas marionetas já foram exibidas em Londres, Xangai e para o ano vão passar pelo Canadá. “Costumo dizer que estão em digressão como uma banda”. Neste momento, conta mais 40 marionetas em Londres e cerca de 50 nos Estados Unidos, em armazéns.

A coleção destas marionetas foi criada juntamente com um artista norte-americano, Bäst. No entanto, Bäst morreu em 2021. “Eu continuei com a ideia original”, afirma. Além de Bäst, o artista trabalhou também com Bansky.

Um dos destaques desta exposição são os três quadros com múltiplos olhos. “Nas redes sociais quase que é preciso três ou quatro olhos para se manter a par do conteúdo”, sublinha o artista, referindo que nunca teve TikTok. “A única rede social que eu uso é o Instagram. O Instagram mudou muito. Quando começou, era uma plataforma muito criativa e agora transformou-se numa plataforma comercial”.

‘Broken Vision’ exposição de Paul Insect na Galeria Underdogs, em Lisboa.Leonardo Negrão

A exposição não está organizada por uma ordem específica. “Normalmente, como eu me sinto é como acaba por surgir o trabalho”, afirma Paul Insect.

O artista prefere manter a sua identidade escondida. Uma escolha que fez para manter a sua liberdade. “Eu gosto de passear por Londres sem ser reconhecido. Quando eu comecei a fazer isso, não havia redes sociais e eu só estava a fazer o que gostava de fazer. Eu sempre quis que o meu trabalho falasse mais do que o personagem atrás do trabalho. Sinto que o trabalho deve falar por si mesmo e que não é sobre mim como uma figura pública”, menciona.

Paul Insect gosta de ver a reação dos visitantes ao seu trabalho. “Será interessante ver se a obra comunica com as pessoas. Nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi sobre as vendas. É apenas sobre a parte criativa e desde que as pessoas gostem, eu estou feliz”.

Broken Vision está também disponível para visitas online no site da Underdogs.

