Bordallo Pinheiro lança peça de artista plástica britânica Melanie Smith

A Fábrica Bordallo Pinheiro lança mais uma peça da coleção WorldWide Bordallianos, desta vez assinala pela artista plástica britânica Melanie Smith. Like Seeing Ourselves Entwined a Deep Coral Reef​​​​​​, peça de edição limitada a 135 exemplares, foi criada para alertar para a emergência climática.

O projeto WWB - WorldWide Bordallianos "reúne alguns dos principais nomes da arte contemporânea, desafiando-os a reinterpretar o legado de Raphael", pode ler-se em comunicado. A escultura da artista plástica britânica simboliza "um coral alvo das agressões ambientais, uma das muitas facetas da emergência climática que vivemos".

Na nota, Melanie Smith explica que: "Esta peça foi inspirada nas peças naturalistas da Bordallo Pinheiro, que reinterpretei, remoldando e transformando o sentido original em algo mais pessoal. Quando visitei a fábrica da Bordallo Pinheiro fiquei também impressionada com partes e fragmentos de materiais de ornamentação de outras peças complexas que eram guardados e outros rejeitados, e decidi utilizar alguns desses fragmentos, tais como pinças de lagosta, crustáceos e outras formas para fazer um aglomerado que se assemelhasse a um recife de coral sem vida. Queria que as cores parecessem desbotadas, a ponto de sugerir um desastre ecológico, quase fantasmagórico, mas pontilhei a base com tons mais quentes de vermelho e rosa."

Esta nova peça exclusiva, a sexta da coleção, já está disponível e tem o valor de 1.700 euros.