Bola de vólei de Tom Hanks em "O Náufrago" rende 270 mil euros

A bola de vólei que foi a companhia do ator Tom Hanks no filme "O Náufrago" (título original "Cast Away") foi vendida esta semana num leilão, promovido pelo site Prop Store, por 270 mil euros, um valor quatro vezes maior do que o inicialmente estipulado.

A bola foi originalmente concebida para parecer suja e passou muito tempo na água durante as filmagens. Aliás, a descrição no leilão referia que a bola estava "muito desgastada, com tinta aplicada para criar uma aparência gasta e suja".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No filme realizado por Robert Zemeckis, Chuck Noland (Tom Hanks) é um funcionário da empresa transportadora FedEx que se torna no único sobrevivente de um acidente de avião e vai parar a uma ilha no Pacífico Sul.

Após encontrar a bola, que se torna na sua companheira, Hanks batiza-a de Wilson, desenha um rosto com sangue e coloca-lhe uns galhos para parecer cabelo. No filme, o personagem fala regularmente com a bola durante os momentos de solidão.

Em 2001, Tom Hanks foi nomeado para o Óscar de melhor ator principal pelo seu papel em "O Náufrago".