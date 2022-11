Será trendy hoje os produtores apostarem no género do body horror - dá sempre a ideia de que se trata de cinema de género "inteligente" ou, no mínimo, com profundidade. Terá sido David Cronenberg a inventar esta variação? Talvez dê jeito acreditar nisso, sobretudo quando muita da imprensa especializada tenha espalhado o termo e glorificar esse terror a partir do corpo. Mas é bem verdade que muito do seu cinema interroga-nos perante os limites do nosso corpo, do prazer à dor. No body horror é do corpo que nasce uma noção do medo. É dentro de nós que pode estar o mal ou uma ideia transformativa. Os melhores filmes deste campeonato são aqueles que deixam perfume de ilusão que um corpo em cinema é uma extensão de um ser diferente, de uma outra possibilidade, mesmo quando por vezes seja todo um processo psicossomático.

Dos cultores do body horror, desde Grave/Raw, em 2016 que Julie Ducournau parece ser uma das pontas-de-lança desta incisão cinematográfica. O ano passado venceu Cannes com um body horror que era um espelho das novas identidades e sexualidades, o "infame" Titane. Sempre assumiu ser fã, fanática e influenciável por David Cronenberg. No recente Festival de Marraquexe disse mesmo que é um dos cineastas fundamentais.