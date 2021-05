Black Mamba em 12.º em festival ganho pela Itália

"Só queremos dizer à Europa e ao mundo: rock'n roll never dies (o rock é imortal)", disse o cantor dos Måneskin, ao reagir à vitória do seu tema, Zitti e Buoni no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu esta noite em Roterdão, nos Países Baixos.

O voto do público foi decisivo para o conjunto italiano, que desalojou dos primeiros lugares os suíços e franceses e desta forma atribuiu pela terceira vez a vitória na Eurovisão a um tema transalpino.

A atuação portuguesa, a cargo dos The Black Mamba, com o tema integralmente em inglês Love is on my side, cativou mais o júri do que o público, tendo ainda assim acabado em 12.º lugar entre os 26 finalistas, uma posição alcançada no passado por Eduardo Nascimento, Carlos do Carmo e o conjunto Alma Lusa.