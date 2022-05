Black Eyed Peas e Pitbull em concerto nos Açores para "celebrar o planeta"

The Black Eyed Peas são uma das bandas que vão atuar nos Açores no Concert for Earth

A Lagoa das Sete Cidades, nos Açores, vai acolher o "Concert for Earth", a 22 e 23 de julho, com The Black Eyed Peas, Stone Temple Pilots e Pitbull, para "celebrar o planeta de forma positiva", foi esta quarta-feira revelado.

Num comunicado enviado à Lusa, a organização explica que o "Concert for Earth" ("Concerto pela Terra", em tradução do inglês) é um "sonho" que "levou quase 20 anos a ser concretizado" do músico Nuno Bettencourt, diretor da produtora Atlantis Entertainment, que promove o evento.

"Durante o 'Concert for Earth', vamos levar a nossa linguagem universal e o poder da música para celebrar os empreendedores de todo o mundo que mudam o jogo, que lideram o caminho com soluções reais e tangíveis para mudar a narrativa atual do clima", afirmou Bettencourt, citado na nota de imprensa.

O concerto vai reunir "músicos incríveis e performances de forma sustentável" e "alguns dos principais ativistas mundiais" na área da preservação da natureza.

Tendo como cenário a Lagoa das Sete Cidades, em Ponta Delgada, a iniciativa vai contar com concertos dos americanos The Black Eyed Peas, Stone Temple Pilots, do músico Pitbull e dos ingleses Bush.

Concerto quer lançar "uma luz" de "esperança" sobre a conservação do planeta, diz Nuno Bettencourt

Durante o evento, que vai ter a apresentação de Nicole Scherzinger, vai decorrer ainda um concerto virtual de Sting.

O "Concert For Earth" quer lançar "uma luz" de "esperança" e "positividade" sobre a conservação do planeta, contrariando a linguagem da "culpa" e da "desgraça".

"Todos nós já ouvimos falar sobre a urgência, mas o medo não é a resposta [...] É hora de parar de dizer a todos como vamos morrer, mas, em vez, mostrar como todos vamos viver", acrescentou o músico açoriano Nuno Bettencourt.

A organização advoga que o mundo "não precisa de um outro festival de música", mas sim de um "apelo ousado à ação" para garantir a proteção do planeta.

O festival vai ter um estudo de impacto ambiental e as emissões de carbono resultantes do evento vão ser monitorizadas.

No espetáculo, que tem a parceria do World Wide Fund for Nature (WWF), vai ser divulgado o trabalho de organizações ambientais, como a Blue Azores (um programa de conservação e utilização sustentável do mar dos Açores) ou a The Ocean Cleanup (que desenvolveu uma tecnologia para a limpeza dos oceanos).

O festival vai ser transmitido online (com possibilidade de receber doações) e o valor da venda dos bilhetes (25 euros para os dois dias) vai ser doado a associações sem fins lucrativos.

O evento, financiando por privados, conta com o apoio logístico do Município de Ponta Delgada, Município da Lagoa, Junta de Freguesia das Sete Cidades e do Governo Regional.