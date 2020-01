Billy Eilish é a mais jovem de sempre a cantar o tema de um James Bond

Aos 18 anos, Billie Eilish atinge um novo marco na sua carreira. A estrela da música pop irá gravar a música-tema do próximo filme de James Bond, o 25.º da série, intitulado "No Time to Die", e torna-se o artista mais jovem a fazê-lo. Eilish, que co-escreve a música com o irmão, Finneas O'Connell, seguirá os passos de artistas como Paul McCartney, Gladys Knight, Tom Jones, Shirley Bassey, Duran Duran e Adele. Billy Eilish estará em Portugal em 2020 para atuar no NOS Alive.

"É uma loucura fazer parte disto, em todos os sentidos. Ser capaz de interpretar a música-tema de um filme que faz parte de uma série tão lendária é uma grande honra", disse a cantora, que trabalhará com o compositor Hans Zimmer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"James Bond é o frachise de filmes mais cool que existe. Ainda estou em choque", lê-se no tweet publicado pela conta oficial da série de filmes James Bond.

"Escrever a música-tema para um filme destes é algo que sonhamos fazer nas nossas vidas. Não há parceria mais icónica de música e cinema na minha opinião. Sentimos ter tanta sorte em desempenhar um pequeno papel numa série tão lendária", disse o irmão Finneas, pelo Instagram.

O filme estreia em abril e já tem trailer.

A norte-americana Billy Eilish, cujo som pop eletrizante capturou os ouvidos do mundo e já lhe valeu seis nomeações para os Grammy (incluindo álbum do ano, disco do ano, música do ano e melhor novo artista), é uma escolha que vários críticos dizem ser adequada para a série de 007.

A música-tema - e quem a canta - tornou-se uma parte importante de cada novo filme do famoso agente secreto. Com frequência os artistas que interpretam as canções recebem elogios e mesmo prémios. Shirley Bassey, que cantou "Goldfinger", "Diamonds Are Forever" e "Moonraker", é a única artista que cantou um tema em mais do que um filme.

Além destas músicas de Bassey, uma das mais conhecidas é "Live and Let Die", de Paul McCartney, do filme de 1973 com o mesmo nome, que foi a primeira a receber uma nomeação para o Óscar, mais de uma década após a estreia da série, e alcançou a segunda posição na tabela da Billboard.

Mas "A View to a Kill" dos Duran Duran e John Barry, em 1985, alcançou um nível ainda mais alto e é a única música de Bond que chegou ao topo das tabelas dos Estados Unidos.

Carly Simon e o compositor Bill Conti receberam nomeações para o Óscar por músicas de Bond, mas até há poucos anos a série de filmes não tinha conseguido vencer uma estatueta. Foi com Adele e Sam Smith que chegou aos Óscares de Hollywood pelos temas "Skyfall", de 2012, e "Writing on the Wall" para "Spectre", de 2015, respetivamente.