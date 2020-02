Billie Eilish mostrou os primeiros segundos da sua música no próximo filme de James Bond

Duas semanas depois de se ter tornado a mais jovem, e a primeira mulher, a vencer quatro categorias dos Grammy no mesmo ano, Billie Eilish, mostrou os primeiros segundos da música que preparou para o próximo filme de James Bond, que se chamará No Time To Die.

A canção completa só será publicada ao final do dia desta quinta-feira, às 00:00, mas a cantora norte-americana de 18 anos publicou esta quarta-feira nas redes sociais um fragmento de 13 segundos em que se pode ouvir o piano, embora não a voz de Eilish.

Eilish foi a cantora escolhida para cantar o tema oficial de No Time To Die, que será lançado em abril, juntando-se à extensa lista de artistas que cantaram para os filmes do agente 007, entre as quais se incluem Madonna, Adele, Tom Jones, Shirley Bassey e Nancy Sinatra.

"Ser capaz de colocar uma canção na banda sonora de um filme que faz parte de uma saga tão lendária é uma grande honra. James Bond é a saga cinematográfica mais genial que alguma vez existiu. Ainda estou em choque", afirmou Billie Eilish quando o seu nome foi tornado público.

No domingo, a cantora foi uma das estrelas convidadas da cerimónia dos Óscares, onde interpretou Yesterdey, dos The Beatles, em homenagem às estrelas do cinema que morreram no último ano, como os recém-falecidos Kobe Bryant e Kirk Douglas.

O filme No Time To Die será a última aparição de Daniel Craig como James Bond.

Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw e Lashana Lynch também fazem parte do elenco do próximo filme, Sem Tempo para Morrer, na versão portuguesa. O filme chega às salas no dia 8 de abril.