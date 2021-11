Bienal de Veneza. Fundação EDP é o mecenas principal da representação portuguesa

A Fundação EDP vai ser o mecenas principal da representação oficial portuguesa na 59.ª

edição da Bienal de Veneza, que vai decorrer entre 23 de abril e 27 de novembro de 2022.

Pedro Neves Marques vai representar Portugal na Exposição Internacional de Arte La Biennale di Venezia com o projeto "Vampires in Space". Trata-se de uma "instalação narrativa, que transformará o segundo piso do Palazzo Franchetti, nas margens do Grande Canal de Veneza, através de um conjunto de filmes, poemas e cenografia numa inesperada nave espacial habitada por vampiros", referem os curadores João Mourão e Luís Silva, citados no comunicado da Fundação EDP.

"Este apoio à representação portuguesa na Bienal de Veneza enquadra-se num dos pilares essenciais da atividade da Fundação EDP: a promoção dos artistas portugueses e da sua internacionalização", refere Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP na nota enviada às redações.

A responsável indica ainda que, "é, aliás, neste contexto, que em 2022, a Fundação EDP prosseguirá a sua missão cultural, atribuindo o Prémio Novos Artistas, sendo mecenas de inúmeras instituições e continuando a publicar a revista Electra".

De referir que a Fundação EDP apoiou pela primeira vez a representação portuguesa na Exposição Internacional de Arte La Biennale di Venezia em 2013, "ano em que Joana Vasconcelos - primeira vencedora do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, em 2000 - apresentou o projeto Trafaria Praia".

O apoio continuou em 2015 e 2017, "anos em que Portugal apresentou os trabalhos 'I Will Be Your Mirror' e 'Medida Incerta', dos artistas João Louro e José Pedro Croft, respetivamente".

A Fundação EDP recorda que apoiou também a 15ª Exposição Internacional de Arquitetura, realizada em 2016, na qual Álvaro Siza Vieira representou Portugal com um projeto de habitação social para a Ilha de Giudecca, em Veneza.