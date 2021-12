A afirmação é tão incerta como os proverbiais brioches de Maria Antonieta, mas não deixa de ser significativa: "Madame Bovary sou eu" terá dito Gustave Flaubert no tribunal que o acusava de atentar contra a moralidade da França de Napoleão III, com o seu romance Madame Bovary, publicado em 1856. Mesmo não havendo registo escrito da declaração, seja nas atas do tribunal, seja na vasta correspondência do escritor, a frase ficou e atesta a vida própria que a personagem de Emma Bovary tomou, sendo conhecida mundialmente, mesmo por quem não leu o livro ou não sabe muito bem quem foi o seu autor.

E, no entanto, há Flaubert para além desta Madame que teima em ocupar todo o espaço quando falamos do escritor, cujo bicentenário do nascimento se assinala este domingo. Há 200 anos, em Ruão, Gustave foi o segundo dos seis filhos do médico Achille Cléophas Flaubert, cirurgião-chefe do Hospital local, e sua mulher Anne Justine. Será no Colégio Real, onde estuda, que, para perturbação da sua austera família, manifestará as primeiras ambições literárias. Aos quinze anos, interessa-se por teatro, e compõe um drama histórico em cinco atos, em prosa, Luís XI. Em 1837, escreve o seu primeiro romance, Rêve d"enfer, uma obra ainda imatura e juvenil, mas que já evidencia um esboço dos traços que caracterizariam as suas futuras heroínas. Também aos 15 anos há-de apaixonar-se por uma mulher casada e onze anos mais velha do que ele, Elisa Schlesinger, que amará pela vida fora. Trinta anos depois declarará à própria a constância desse amor mas não foi feliz. Embora já viúva, Elsa não lhe correspondeu. Em 1846 conhece Louise Collet, separada do marido e mãe de uma jovem de 16 anos, amante do filósofo Vitor Cousin, iniciando um romance com ela. Dessa relação nasce uma abundante correspondência, publicada em livro, hoje considerada essencial para o estudo da vida e obra de Flaubert.