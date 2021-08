Aviso prévio e bem-intencionado: o título deste texto pode ser enganador... De facto, o filme Irresistible (estreia TVCine, sábado) não é uma aventura de super-heróis. Nem de longe nem de perto. Estamos mesmo perante uma história que começa num tom de desconcertante realismo - sobre a eleição do mayor de Deerlaken, cidadezinha fictícia no estado do Wisconsin -, a pouco e pouco adquirindo os artifícios próprios de uma sátira política.

A metáfora é tanto mais sugestiva quanto provém do próprio realizador de Irresistible, Jon Stewart, ex-apresentador de The Daily Show (Comedy Central), aqui a assinar a sua segunda longa-metragem para cinema. Diz ele que quando democratas e republicanos se interessam pelo processo eleitoral de Deerlaken e para lá enviam os seus estrategas políticos, o que acontece, sendo revelador dos mecanismos da cena política, tem qualquer coisa de Batman vs. Superman: "São dois titãs em guerra e as pessoas a perguntar se já repararam que estão a destruir todos os edifícios à sua volta..."