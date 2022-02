Está quase a chegar o filme The Batman (3 de março), nova aventura de um dos mais populares super-heróis da banda desenhada e do cinema, agora com Robert Pattinson a estrear-se como intérprete do Homem Morcego. Digamos que não será exatamente um "renascimento", já que, ao longo das últimas décadas, a personagem tem-se mantido como objeto de muitas variações, algumas admiráveis, outras nem tanto... Talvez se possa mesmo dizer que este filme representará, antes de tudo o mais, uma renovada aposta da DC Comics no sentido de revitalizar uma das suas mais importantes franchises - a par, obviamente, do Super-Homem.

Nos últimos anos, o vigilante de Gotham City, empenhado em combater o crime fazendo prevalecer um ideal de justiça, tem tido uma vida cinematográfica algo discreta ou, pelo menos, pouco consentânea com a sua aura mitológica e também a sua vocação espectacular. Bastará lembrar que, no século XXI, aquele que é, de longe, o melhor filme ligado ao universo de Batman - Joker (2019), com o genial Joaquin Phoenix - nem sequer o tem como figura central, surgindo apenas como uma personagem discreta, ainda em construção.