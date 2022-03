Barrocal Sound com datas e artistas confirmados

O Barrocal Sound vai estar na herdade de São Lourenço do Barrocal, Monsaraz, entre os dias 24 e 25 de junho.

"O Barrocal Sound surge num ambiente de contemplação, intimista, com dois dias de concertos em cenários únicos, que vão dos barrocais ao antigo colmeal, e junta sonoridades ancestrais com outras mais contemporâneas." lê-se no comunicado enviado às redações.

O palco barrocais terá afloramentos graníticos que constituem uma das paisagens naturais mais monumentais do Alentejo. Já o palco colmeal vai ser um espaço circular onde, antigamente, se reuniam as colmeias das abelhas para delas tirarem o mel.

O primeiro dia do festival de música, 24 de junho, conta com Islandman e depois Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band no palco Barrocais. Carlita vai subir ao palco Colmeal.

Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band © DR

No segundo dia conta Joep Beving, seguido por Anouar Brahem no palco Barrocais. Michael Mayer vai atuar no palco Colmeal.

Anouar Brahem © DR

O evento vai abrir às 17h30 e tem o fecho previsto para as 04h00. O bilhete para os dois dias custa 280 euros.