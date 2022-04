Streisand no concerto filmado Barbra: The Music...The Mem"ries... The Magic! (2017).

Numa cena a meio do recente Licorice Pizza, Jon Peters, o cabeleireiro interpretado por Bradley Cooper, pergunta ao jovem Cooper Hoffman se ele sabe quem é a sua namorada. O rapaz responde "Barbra Strei-zand", sem se aperceber do pequeno dislate na locução. Ligeiramente irritado, Peters repete com a pronúncia certa: "Strei-sand, como areia (sand)". Ficam nisto durante uns bons segundos, a tentar acertar a fonética suave do "s", até que se cansam e desistem - o diálogo é curto mas burlesco o suficiente para ficar na memória, e não será a única delícia do filme de Paul Thomas Anderson. Não é isso que vem ao caso. A questão é que por detrás desta situação cómica há tanta veracidade como o facto de Jon Peters ter sido namorado de Barbra Streisand nos anos 1970. A saber, a cantora, atriz e realizadora americana debate-se há décadas pela dicção correta do seu apelido. Ainda em 2016 contactou o CEO da Apple, chateada, porque o assistente virtual inteligente incorria no mesmo erro que Hoffman incorre em Licorice Pizza... A virar mais uma década este domingo, é de apostar que Barbra Streisand continua a preocupar-se com a sonoridade de raízes judaicas do seu nome de família.

Pode a singularidade de um nome corresponder à singularidade de uma artista? Com 80 anos de vida e 60 de carreira, Streisand representa um fenómeno excecional, desde logo sustentando pelos números. É impossível ignorar a dimensão de um animal de palco e de ecrã que acumula dois Óscares, seis Emmys, onze Globos de Ouro, um Tony, dez Grammys, onze álbuns nº 1 (encontra-se no quarto lugar da tabela da revista Billboard, atrás dos Beatles, Jay Z e Bruce Springsteen) e quase 73 milhões de discos vendidos. Mas nem só do somatório de êxitos e distinções se faz o percurso desta "rapariga de Brooklyn". Na verdade, falar de Barbra Streisand é falar de uma estrela improvável, que triturou os clichés da beleza convencional com um nariz grande, uma voz magnífica e um génio performativo evidente desde o primeiro minuto.