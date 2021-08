Banksy passou férias numa autocaravana e deixou várias obras pela costa inglesa

O artista britânico Banksy confirmou nas suas redes sociais a autoria de várias amostras de arte de rua que apareceram no último fim de semana em cidades costeiras do leste de Inglaterra.

Um vídeo intitulado "A Great British Spraycation" (uma brincadeira entre o spray das latas de tinta e a palavra vacation, férias em inglês) e divulgado na sua conta de Instagram documenta a viagem feita pelo artista numa autocaravana pelos vários lugares onde deixou marcado o seu estilo inconfundível.

As primeiras imagens mostram um homem encapuzado, presumivelmente Bansky, carregando um guarda-chuva e uma geleira de campismo cheia de latas de tinta em spray, a afastar-se de um muro na praia de Lowestoft, em Suffolk, onde pintou um rato.

A primeira obra apareceu a 06 de agosto em Great Yarmouth, Norfolk, e retrata um casal a dançar no telhado de uma paragem de autocarro, enquanto um acordeonista se senta na borda da estrutura a tocar o seu instrumento.

Uma das últimas obras de Banksy. © JUSTIN TALLIS / AFP

Em cima de um balde de lixo, retratou uma gaivota pronta para se alimentar.

Uma das novas obras de Banksy. © JUSTIN TALLIS / AFP

Seguiram-se outros durante o fim de semana, como um em Gorleston, também em Norfolk, onde uma parede por cima de um banco serviu ao artista para desenhar uma pinça como as das máquinas existentes em feiras de diversões para apanhar presentes, só que aqui os bonecos são as pessoas que se sentam no banco.

Uma das novas obras de Banksy. © JUSTIN TALLIS / AFP

Outra pintura mostra três crianças num barco, uma das quais tenta tirar a água com um balde, com a inscrição "We're all in the same boat" ("Estamos todos no mesmo barco"), numa alusão à crise ambiental.

Uma das últimas obras de Banksy. © JUSTIN TALLIS / AFP

Na cidade de King's Lynn, Banksy colocou na estátua do engenheiro Frederick Savage, famoso pelos seus motores a vapor, um sorvete e uma língua.

A última pintura apareceu no domingo passado em Great Yarmouth, num parque de miniaturas, e é uma das mais invulgares, pois os responsáveis descobriram uma nova casa em miniatura com sinais do artista, incluindo a sua assinatura em vermelho numa das fachadas.

Ao lado da casa está também um desenho de um rato em pé sobre uma roda de carroça real, e ao lado uma frase que diz: "Go big or go home" ("pensa em grande ou vai-te embora", em tradução livre).