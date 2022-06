Banda coreana BTS anuncia pausa na carreira

O supergrupo de K-Pop BTS anunciou esta terça-feira que irá fazer uma pausa na carreira por tempo indefinido para os membros se concentrar nas suas carreiras a solo.

Os sete membros, que gera milhares de milhões de dólares para a economia sul-coreana, anunciaram a notícia durante o seu jantar anual FESTA, sendo parte de uma celebração que marca o aniversário do grupo. O membro RM, de 27 anos, anunciou que depois de terem lançado singles nomeados para os Grammys, a banda deixou de saber "que tipo de grupo" era, acrescentando mais tarde que os membros estavam "exaustos". "Sempre pensei que os BTS eram diferentes de outros grupos", continuou, acrescentando: "Mas o problema com o K-Pop e todo o sistema de ídolos é que não lhes dão tempo para amadurecer."

"É preciso continuar a produzir música e continuar a fazer algo. Mudei como humano nos últimos dez anos, por isso precisava de pensar e de algum tempo sozinho", disse RM.

Por sua vez, Jimin disse que os membros estão "a tentar perceber as coisas", lentamente, e que estão a "começar a pensar no tipo de artistas" que cada um quer ser lembrado pelos fãs. "Penso que é por isso que estamos a passar por uma fase difícil neste momento, estamos a tentar encontrar a nossa identidade e isso é um processo cansativo e longo", disse.

No final do jantar, vários membros do grupo comoveram-se enquanto expressavam gratidão aos seus fãs, que são conhecidos como ARMY (Exército, em português). Durante o evento de uma hora, os membros beberam, brincaram e refletiram juntos sobre a sua história, dizendo que estavam a trabalhar na gravação de projetos a solo. Um dos membros, J-Hope, será mesmo cabeça de cartaz, a solo, no festival Lollapalooza, em Chicago. E foi o próprio a deixar a porta aberta a um eventual regresso: "É importante para os BTS iniciar o nosso segundo capítulo."

A notícia chega pouco dias depois de o grupo lançar a antologia "Proof", álbum que incluía o novo single, "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)".