Bailarino António Casalinho vence Prix de Lausanne

O bailarino português António Casalinho, de 17 anos, foi duplamente distinguido com o Prémio de Interpretação Contemporânea e uma bolsa de estudo na competição internacional de bailado Prix de Lausanne, na Suíça. "O Prix de Lausanne pode mudar completamente o meu futuro", disse António Casalinho, um dos três bailarinos formados no Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, de Leiria, que chegaram à final.

António Casalinho foi um dos seis jovens finalistas distinguidos com bolsas pela 49.ª edição do prémio, à qual 78 candidatos chegaram à fase competitiva e 20 acederam à final, que decorreu ontem por vídeo. O Prémio de Interpretação Contemporânea foi atribuído pelo júri a António Casalinho e ao bailarino brasileiro Rui Cesar Cruz. Casalinho venceu o prémio Oak Foundation, com uma variação clássica que garante uma das bolsas em disputa, e o Prémio de Interpretação Contemporânea Minerva Kunstistiftung.

"Participar no Prix de Lausanne é um sonho de imensos bailarinos que querem mudar o seu futuro. Tem muita visibilidade e todos têm grandes expectativas no vencedor. Esta vitória pode dar-me entrada numa companhia profissional de ballet. É uma porta, das grandes, que se abre", diz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

António Casalinho foi o primeiro vencedor português do Prix de Lausanne em representação de uma escola portuguesa, facto realçado por Annarella Sanchez, responsável pelo conservatório que colocou cinco bailarinos (três portugueses, um italiano e uma britânica) na competição, apurando três para a final. "Portugal é visto no mundo da dança como um país do terceiro mundo. Mas eu queria chegar até ao Prix de Lausanne e demonstrar que nós em Leiria e em Portugal conseguimos estar ao mesmo nível de escolas como o Royal Ballet [de Inglaterra] ou o Zurich Ballet [da Suíça]. É um sonho realizado", disse a professora cubana.