Bailarina Carolina Gil morreu aos 25 anos

A bailarina Carolina Gil morreu esta sexta-feira no hospital. A jovem de 25 anos não resistiu ao cancro após uma batalha de meses. Ficou conhecida após contar a sua história no "Programa da Cristina", da SIC, em que procurou passar uma mensagem de coragem superação e confiança perante a doença.

Carolina contou a Cristina Ferreira que sentiu os primeiros sintomas em março de 2019. Começou a sentir-se demasiado cansada. Os problemas acumularam-se: numa sessão fotográfica uma perna inchou o que a obrigou a ir ao hospital. Depois veio a tosse com sangue. Após exames, ouviu a pior das notícias: o cancro estava no pulmão e tinha metástases nos ossos e no cérebro.

© D.R.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da doença, Carolina dizia que cada dia "era uma vitória". Estava consciente que a vida "tinha um prazo", mas teve a coragem de transformar uma "história triste numa coisa boa". Dizia: "Se eu sorrir, o mundo vai sorrir-me de volta." Recebeu a solidariedade de muitos para poder pagar os tratamentos e os medicamentos. Passou o Natal já numa cama de hospital, onde veio a morrer.

Carolina Gil foi aluna da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional e prosseguiu a formação na França e na Holanda. Dava aulas na escola Jazzy Dance Studios, em Lisboa, que já se manifestou nas redes sociais. "Dançarás para sempre connosco, Carolina".