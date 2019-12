Autoria de Goya posta em causa em "dezenas de quadros" por especialista

Uma especialista na obra de Goya está a pôr em causa a autenticidade de "várias dezenas" de quadros atribuídos ao pintor espanhol não serem de sua autoria. Juliet Wilson-Bareau aconselha os museus que têm obras deste artista a reexaminar os quadros em acervo e esclarecerem essa questão.

Wilson-Bareau define como quadros "problemáticos" aqueles que em vez de terem sido pintados pelo espanhol serão obra de assistentes e aprendizes de Goya. E, avisa, serão muitos: "É um campo minado".

A revelação está na edição do jornal inglês The Observer, na qual Wilson-Bareau se mostra espantada por assistir a sucessivos leilões onde os negociantes têm conhecimento de que os quadros não serão de Goya mas não hesitam em os comercializarem.

A explicação é simples para a especialista: "Todos querem ter quadros de Goya e ninguém se importa se são ou não de autoria duvidosa. Os quadros sobre os quais já existem dúvidas continuam a ser apresentados como sendo de Goya."

O pintor Goya

Juliet Wilson-Bereau sabe do que fala, pois foi curadora de importantes exposições do pintor no Museu do Prado, além de ser professora em Oxford sobre o artista. Daí que não hesite em afirmar que são "dezenas" de quadros considerados como de Goya que necessitam de ser atribuídos ao seu verdadeiro autor: "Temos estado esquecidos desta situação há demasiados anos e chegou a hora de esclarecer. Quase todos os museus que têm um Goya devem confrontar-se agora com a questão possuírem ou não um Goya problemático."

A especialista considera que "muitos destes quadros são sem dúvida falsos, enquanto outros resultam do trabalho dos seus assistentes no estúdio." Acrescenta: "Todos os grandes artistas têm assistentes e Goya também os tinha, o problema é que "acreditámos que todos os quadros que constavam do inventário feito após a sua morte era seus e, com o passar do tempo, já se percebeu que não é bem assim."

Entre os casos dos Goya "problemáticos" estão quadros que faziam parte do acervo do novaiorquino The Metropolitan Museum, instituição que já está a analisar a autenticidade da autoria.