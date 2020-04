Atriz Honor Blackman, a Pussy Galore de 007, morre aos 94 anos

Morreu Bill Withers, o músico de "Lean on Me" e "Ain't No Sunshine"

A atriz inglesa Honor Blackman, conhecida por interpretar a 'bond girl' Pussy Galore em "007 contra Goldfinger", morreu aos 94 anos. A família informou que morreu de causas naturais não relacionadas com o novo coronavírus.

Pussy Galore foi apenas uma das muitas personagens que encarnou ao longo de quase oito décadas de carreira. Ficou conhecida nos anos 1960 como Cathy Gale na famosa série televisiva "Os Vingadores" e entrou em vários outros êxitos da TV como "Doctor Who" e em dezenas de filmes.

Honor Blackman em 007 contra Goldfinger

A família de Blackman, numa mensagem difundida pelo jornal The Guardian, definiu-a como "mãe e avó adoradas", por possuir "uma extraordinária combinação de beleza, inteligência e capacidade física".

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Honor Blackman, 94 anos. Ela morreu pacificamente de causas naturais na sua casa em Lewes, Sussex, rodeada pela sua família. Era muito amada e a sua falta será muito sentida pelos seus dois filhos, Barnaby e Lottie, e netos Daisy, Oscar, Olive e Toby", diz a declaração da família ao Guardian.

"Além de ser uma mãe e avó muito adorada, Honor era uma atriz de talento criativo extremamente prolífico, com uma extraordinária combinação de beleza, inteligência e capacidade física. Com a sua voz única e uma ética de trabalho dedicada, alcançou um estatuto icónico incomparável no mundo do cinema e do entretenimento. Com absoluto compromisso ao seu ofício e total profissionalismo em todos os seus empreendimentos, contribuiu para alguns dos grandes filmes e produções teatrais de nossos tempos."

Além de Cathy Gale em "Os Vingadores" e Pussy Galore em Goldfinger , a sua família destacou os papéis de Blackman como a deusa vingativa Hera em "Jason e os Argonautas" e como Laura West na comédia dos anos 1990, "The Upper Hand". Participou ainda em produções teatrais, incluindo "The Sound of Music", "My Fair Lady" e "Cabaret".