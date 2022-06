Ator Tyler Sanders encontrado morto em casa. Tinha 18 anos

O ator Tyler Sanders, de 18 anos, foi encontrado morto em casa na quinta-feira. O agente do jovem, Pedro Tapia, confirmou a notícia, mas não revelou mais detalhes sobre a morte, que está a ser investigada pela polícia de Los Angeles.

Tyler Sanders, considerado "um ator talentoso com um futuro brilhante", ficou conhecido pelas suas participações em episódios das séries "Fear the Walking Dead" e "9-11: Lone Star". No ano passado tinha sido nomeado para o prémio Daytime Emmy.

Actor Tyler Sanders, who had roles in '9-1-1: Lone Star' and 'Fear The Walking Dead,' has died at only 18 years old. https://t.co/Es1KxE7lV5 - TMZ (@TMZ) June 17, 2022

"A causa da morte é desconhecida e está a ser investigada. Não podemos comentar além disso", revelou fonte da polícia.

Tyler Sanders entrou no mundo da representação com apenas apenas 10 anos, na série "Just Add Magic: Mystery City", da Amazon.