Ator norte-americano Michael J. Pollard morre aos 80 anos

Michael J. Pollard ficou conhecido por "Bonnie and Clyde", de 1967

O diretor Rob Zombie confirmou a morte do ator, também conhecido por outros filmes como a "A Casa dos 1000 Corpos", numa mensagem na sua conta na rede social Facebook.

"Acordei com a notícia de que o Michael J. Pollard tinha morrido. Sempre adorei o seu trabalho e a sua presença verdadeiramente única no ecrã. Foi um dos primeiros atores com quem soube que tinha de trabalhar. Sentiremos a falta dele", refere a mensagem.

Nascido em Passaic (Nova Jersey, Estados Unidos) em 1939, Pollard iniciou sua carreira profissional no final de 1950 com pequenos papéis em séries de televisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de ser ter participado em alguns filmes, ganhou notoriedade com o filme "Bonnie e Clyde" (1967), tendo sido nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário, mas a estatueta acabou por ser ganha por George Kennedy.