Ator Michael K. Williams encontrado morto num apartamento em Nova Iorque

O ator norte-americano Michael K. Williams, que interpretou Omar Little na série de sucesso da HBO "The Wire", foi encontrado morto no seu apartamento em Nova Iorque, informou esta segunda-feira a polícia local.

"Ele morreu num apartamento" em Brooklyn, disse à AFP o tenente John Grimpel, do Departamento da Polícia de Nova Iorque.

O tenente não indicou a causa da morte, mas o New York Post citou outras fontes policiais que dizem que Williams, de 54 anos, morreu de "uma suposta overdose na sua penthouse em Brooklyn na tarde de segunda-feira".

"Não foram detetados indícios de crime. Não houve entrada forçada e estava tudo em ordem no apartamento", disseram as autoridades.

Michael K. Williams admitiu problemas com drogas no passado.

em atualização