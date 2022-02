Ator de "The Walking Dead" morre aos 31 anos

O ator Moses J. Moseley, conhecido por ter interpretado a personagem Mike na série "The Walking Dead", foi encontrado morto aos 31 anos em Stockbridge, Geórgia, nos EUA, avança a TMZ.

O corpo de Moses J. Moseley foi encontrado na quarta-feira, 26 de janeiro, no seu carro, perto da ponte Hudson, em Stockbridge com ferimentos de bala.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a TMZ, as autoridades locais estão a investigar a causa da morte, mas suspeita-se que o ator possa ter cometido suicídio.

A família de Moseley teve notícias do ator pela última vez a 23 de janeiro. Depois de contactarem hospitais, notificaram a polícia do desaparecimento e começaram a procurar o carro, onde o corpo foi encontrado.

O ator ficou conhecido por interpretar um dos zombies da personagem Michonne na série "The Walking Dead" durante várias temporadas e também fez parte do elenco do filme "The Hunger Games: Catching Fire".