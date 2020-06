Ator Danny Masterson acusado de três crimes de violação

O ator americano Danny Masterson, conhecido por ter integrado o elenco da série cómica "That '70s Show" e "O Rancho", está acusado de violar três mulheres em casa, em Hollywood Hills, anunciou esta quarta-feira, o Ministério Público do condado de Los Angeles.



Danny Masterson, 44 anos, é acusado de violar "mediante força ou medo" as suas vítimas., As três mulheres, duas com 23 anos e uma com 28, à data dos factos, ocorridos em 2001 e 2003.

O ator pode ser condenado a uma pena máxima de 45 anos e a prisão perpétua se for considerado culpado de todas as acusações que lhe atribuem.

O advogado de Masterson negou as acusações e acredita que o cliente será ilibado quando forem apresentadas provas da sua inocência em tribunal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O senhor Masterson é inocente e confiamos em que será exonerado quando todas as provas finalmente saírem à luz e as testemunhas tiverem a oportunidade de declarar", escreveu Tom Mesereau, num comunicado enviado à AFP.

Danny Masterson vai ser julgado por três crimes de violação © Direitos Reservados

Danny Masterson tornou-se conhecido com a participação na série "That 70's Show" ao lado de Ashton Kutcher e Mila Kunis. Em 2016, o ator voltou a contracenar com Ashton Kutcher em "The Ranch", da Netflix.

A quarta e última temporada da série "The Ranch" estreou em janeiro de 2020, mas já sem a participação de Danny Masterson. Em dezembro de 2017 foi despedido da produção pela Netflix depois de se terem tornado públicas acusações de violação contra o ator. A agência de atores que o representava também fez questão de tornar público que deixava de o fazer.

Ao todo, cinco mulheres acusaram Masterson de abusos sexuais. Três veem o caso chegar à barra do tribunal.

No decurso do processo de investigação, uma das queixosas alegou ter sido perseguida pela Cientologia, de que Danny Masterson faz parte.