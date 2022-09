Operático, transgressor e violento até ao limite, Athena é mais um filme do catálogo Netflix lançado em Portugal sem o mínimo cuidado promocional, enfim, como se fosse produto para encher.

Primeiro ponto: a seleção oficial na Mostra Internacional da Bienal de Veneza em competição é a vitória de um novo tipo de cinema francês em contraponto com um certo cinema de autor banalizado e de fato e gravata. Segundo ponto: Romain Gravas tem contra si uma evidente campanha de discriminação de certos setores de uma crítica obediente e cheia de lugares-comuns, aquela que ainda insiste que um filme, por ter planos-sequência elaborados ou um cuidado visual e meios, é herdeiro de um olhar de publicidade e videoclipe. Enfim, mesmo não sendo uma obra de cerrar fileiras, Athena é um bom caso para se discutir um novo caminho de cinema de entretenimento com mensagens políticas e sociais, aliás, um pouco como Os Miseráveis, de Ladj Ly já o fazia. Como não há coincidências, este é também um projeto de Ladj Ly, aqui responsável pelo argumento em parceria com Romain Gravas e Elias Belkeddar.

Athena é uma história de uma revolta num bairro periférico da capital francesa. Um grupo de jovens dos subúrbios alia-se e ataca uma esquadra, roubando material de fogo. Em causa estão os protestos face à morte de uma criança do bairro supostamente às mãos de oficiais da polícia.