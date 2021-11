Astro, membro fundador dos UB40, morre aos 64 anos

© Tim Mosenfelder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Terrence Wilson, antigo vocalista e membro fundador do grupo britânica UB40, morreu aos 64 anos. Astro, como era conhecido no meio artístico, atuou com os UB40 até 2013, ano em que decidiu criar a sua própria banda.

"Estamos absolutamente devastados e de coração partido ao dizer-vos que o nosso amado Astro morreu hoje após uma curta doença", anunciou no Twitter no sábado à noite a sua atual banda, chamada UB40 featuring Ali Campbell and Astro. "O mundo não será o mesmo sem ele".

A cover da música "Red Red Wine", de Neil Diamond, lançou os UB40 para a fama, tendo a banda vendido mais de 100 milhões de discos.

Os UB40 detêm também o recorde - que partilham com os Madness - de banda que esteve mais semanas na lista de singles do Reino Unido nos anos 1980.