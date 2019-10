Astérix tem a primeira protagonista feminina e é parecida com Greta

Como sempre, a saída de um novo álbum de Astérix, o grande herói da banda desenhada franco-belga, está rodeado de um grande segredo. Aliás, não poderia ser de outro modo pois é também um irredutível campeão de vendas: 40 mil exemplares é a tiragem portuguesa.

E não é um álbum tradicional, mas aquele que pretende celebrar os 60 anos do seu nascimento pelas mãos de Goscinny e Uderzo. A história desta nova aventura pode contar-se em poucas palavras: Adrenalina, a filha do célebre líder gaulês Vercingétorix é perseguida pelos romanos e encontra refúgio na aldeia de Astérix. Só que além dos problemas que os romanos vão causar, a jovem introduz o tema das diferenças intergeracionais e de outras modas atuais!

É a primeira vez que uma personagem feminina ocupa numa aventura de Astérix o papel principal, sendo que Astérix e Obélix são os seus protetores e não descansam de andar atrás dela ao longo das 48 páginas.

E não foram precisos muitos minutos para se encontrarem bastantes traços parecidos com a mais famosa jovem ativista ambiental, Greta Thunberg. Que aliás tem no seu nome completo uma "referência" a outro personagem de banda desenhada: Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Basta ver a capa, onde Adrenalina surge com poses já vistas na jovem sueca, com a famosa trança, os braços cruzados, os olhos semicerrados e o rosto contraído - como quando enfrenta os grandes destruidores do planeta.

Para que Adrenalina não morra de tédio na aldeia gaulesa, a dupla que escreve e desenha este herói criou uma história bem ao gosto dos 37 álbuns já publicados e com a introdução de novas personagens para acompanharem Adrenalina.

O Álbum sai em todo o mundo no próximo dia 24.