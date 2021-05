Denzel Washington em "As Pequenas Coisas": memórias do clássico "Seven".

A discreta chegada do filme As Pequenas Coisas é sintomática do período difícil que os circuitos de cinema estão a atravessar. Escusado será sublinhar que a pandemia afetou, aliás, continua a afetar o funcionamento de todos os mercados. E também já ninguém ignora que a dicotomia salas/plataformas de streaming não pode ser encarada como uma mera questão "moral", implicando toda uma reflexão sobre as componentes artísticas e as bases económicas do próprio universo cinematográfico. Nesta conjuntura, As Pequenas Coisas está disponível - apenas nos videoclubes -, depois de, nos EUA, ter tido uma carreira repartida entre as salas e a plataforma HBO Max.

Há qualquer coisa de ensurdecedor no "silêncio" promocional que envolve o filme. Por razões que a pandemia pode ter reforçado, mas que estão longe de esclarecer o quase "anonimato" do lançamento de As Pequenas Coisas - são questões específicas das últimas duas décadas da vida dos filmes, da produção à difusão.