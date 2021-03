As melhores apps para fazer exercício

Se o primeiro confinamento revelou padeiros e pasteleiros (e acabou com vários quilos a mais na balanço), o segundo revelou vontade de desenferrujar e os números provam-no: aumentou o consumo de equipamento desportivo, das máquinas de cardiofitness às sapatilhas. O país desconfina, mas os ginásios estão no fim da lista. Abrem para treino individual a 5 de abril, aulas de grupo só no dia 3 de maio. Até lá, opções na palma da mão.

Para correr

É preciso uma app para sair de casa e correr? Não, mas pode ajudar. Tanto na rua como para quem sobe à passadeira. Contam-se quilómetros, tempo e estabelecem-se metas. Entre as mais usadas, ambas gratuitas, estão a Nike Run Club e a Runtastic da Adidas. Permitem ouvir música, registam as corridas - e permitem ver a evolução -, têm ligação direta às redes sociais e funcionam como verdadeiros treinadores pessoais. "Parabéns, correu mais quilómetros esta semana".

Para pedalar

Strava é uma das apps - Android e iOs - que os ciclistas podem manter por perto quando pedalam - ar ar livre ou em casa. Como acontece com as aplicações destinadas a corredores, esta também permite ir registando rotas e evolução. Uma das vantagens adicionais é que vai dando indicações do ritmo e particularidades do terreno. Emparelha com dispositivos com oo Garmin Edge ou Wahoo. A característica que a distingue a Strava de outras aplicações é permitir criar uma autêntica rede social de ciclistas. Na sua versão mais sofisticada - e paga (avaliação gratuita 30 dias, 59,99 euros ano) - permite estabelecer objetivos, criar treinos e saber quando se está a treinar demais.

A Cyclemeter é outra aplicação quem usa a bicicleta para estar em forma. Neste caso, a versão base também é grátis, mas há serviços pagos (10,49 euros/ano). Os dados recolhidos durante o treino ficam registados, funciona com a Siri e permite o uso mãos-livres. Os especialistas elogiam a integração com outras apps como o Strava e as redes sociais.

MapMyRide é outra das apps clássicas para ciclistas - além de rotas, dá conselhos sobre nutrição e peso. Na versão premium (5,99 euros/mês ou 29,99 euros/ano) estão incluídos planos de treino, live tracking e rotas mais completas. Como acontece com o Cyclemeter, a publicidade desaparece. Existe tanto para iOS como Android.

Treino cardio

A Aaptiv é uma aplicação que antes de dar respostas faz perguntas aos utilizadores. Tudo começa com um questionário - quais os objetivos do utilizador (perder peso, correr mais, ficar em forma)? O que gosta de fazer? Quanto tempo pode treinar? Qual é a sua música preferida? . É daqui que saem os planos de treino que propõem - das máquinas ao tapete, passando pelo yoga. Uma das suas características mais elogiadas internet fora são as dicas dos treinadores que motivam. O serviço é premium (102,99/ano).

"Não perca a sua vida a fazer scroll na dos outros". A frase inspiracional abre a app Workout, vocacionada para os treinos e programas que aceleram o coração. Existem treinos diários, programas e, dentro destes, uma grande variedade de subdivisões: abdominais, core, ou pernas. De alta ou baixa intensidade. De alongamentos noturnos, pilates e flexibilidade. Os progressos (ou não) também ficam registados. É gratuita, e a desvantagem é que não apresenta treinos ilimitados.

Mais completa do que apenas deixar o cronómetro Tabata, mas para quem não pode/quer estabelecer metas impossíveis, existe a app Seven, com exercícios de 7 minutos e usando o que está à mão - a cadeira, a parede, o peso corporal - para suar. As animações mostram os exercícios, o áudio dá as dicas para a execução perfeita. Outra opção para quem tem o tempo contado: Quick Fit, com treinos a partir dos quatro minutos. Também tem opções yoga.

Yoga

A Daily Yoga garante mais de 100 aulas de yoga e meditação. O utilizador só tem de escolher qual a parte do corpo que deseja trabalhar. As sessões estão dividida por níveis (e começa nos principiantes) e garante registo dos resultados, o que permite ir passando a níveis de maior dificuldade (49,99/ano).

A Yoga Down Dog é uma aplicação 100% dedicada a esta prática, em várias dimensões - da mais clássica à pré-natal passando pela meditação. Ostenta a melhor avaliação dos utlizadores nesta altura e garantem que há exercícios novos todos os dias graças às suas 60 mil combinações diferentes (7,99 dólares por mês/49,99 ano).