As 25 personalidades do mundo do espetáculo mais bem pagas em 2022

Mesmo após um ano complicado para o mundo do entretenimento devido à pandemia, grande parte dos artistas, cineastas e entertainers conseguiram destacar os seus rendimentos, de acordo com a revista Forbes. A lista das 25 personalidades do mundo do espetáculo mais bem pagas em 2022 foi divulgada esta quarta-feira e surgiram algumas surpresas no topo da lista.

As duas primeiras personalidades mais bem pagas entraram no ranking de 2022 por terem vendido parte dos seus direitos. Este é o caso de Peter Jackson, realizador dos filmes O Senhor dos Anéis e primeiro da lista com uma estimativa de 509 milhões de euros, e Bruce Springsteen, com 383 milhões de euros, que recentemente vendeu o seu catálogo musical à Sony.

Em terceiro lugar na lista está o rapper e produtor Jay-Z (298 milhões de euros), seguido do ator Dwayne Johnson, também conhecido por "The Rock" (237 milhões de euros). Para completar os cinco mais bem pagos da lista, está em quinto lugar o rapper e produtor Kanye West (206 milhões de euros).

Na lista da Forbes, surgem apenas quatro mulheres: a atriz Reese Witherspoon em 12.º lugar (101 milhões de euros), Marta Kauffman, uma dos produtores da série Friends que subiu na lista para 17.ª lugar após o episódio de reencontro do elenco (72 milhões de euros), seguindo-se a argumentista e produtora Shonda Rhimes - criadora de Anatomia de Grey e produtora de Bridgerton, da Netflix - (71 milhões de euros) e, por fim, em 25.ª lugar, a cantora Taylor Swift (46 milhões de euros).

Esta é a lista das 25 personalidades do mundo do espetáculo mais bem pagas em 2022:

1. Peter Jackson (Cinema) - 509 milhões de euros

2. Bruce Springsteen (Música)- 383 milhões de euros

3. Jay-Z (Música) -298 milhões de euros

4. Dwayne "The Rock" Johnson (Cinema e TV) - 237 milhões de euros

5. Kanye West (Música) - 206 milhões de euros

6. Trey Parker e Matt Stone (TV) - 184 milhões de euros

7. Paul Simon (Música) - 176 milhões de euros

8. Tyler Perry (Cinema e TV) - 144 milhões de euros

9. Ryan Tedder (Música) - 140 milhões de euros

10. Bob Dylan (Música) - 114 milhões de euros

11. Red Hot Chili Peppers (Música) - 102 milhões de euros

12. Reese Witherspoon (Cinema) - 101 milhões de euros

13. Chuck Lorre (TV) - 89 milhões de euros

14. Sean "Diddy" Combs (Música) - 79 milhões de euros

15. Dick Wolf (TV) - 75 milhões de euros

16. Howard Stern (Rádio) - 75 milhões de euros

17. Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane (TV)- 72 milhões de euros

18. Shonda Rhimes (TV)- 72 milhões de euros

19. Neil Young (Música) - 70 milhões de euros

20. Greg Berlanti (TV)- 66 milhões de euros

21. Lindsey Buckingham (Música) - 64 milhões de euros

22. Mötley Crüe (Música) - 63 milhões de euros

23. Beach Boys (Música) - 56 milhões de euros

24. Blake Shelton (Música) - 48 milhões de euros

25. Taylor Swift (Música) - 46 milhões de euros