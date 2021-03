Artistas femininas são as grandes vencedoras dos Grammy 2021

As artistas femininas, incluindo Beyoncé e Taylor Swift, tiveram uma noite de recordes nos prémios Grammy 2021, um espetáculo repleto de música ao vivo, mas com muito distanciamento social devido à pandemia da covid-19.

Quatro mulheres ganharam os quatro prémios mais importantes no domingo: Taylor Swift, Billie Eilish e H.E.R..

Swift tornou-se na primeira intérprete feminina a ganhar o Álbum do Ano por três vezes. Nesta edição, venceu a categoria com o álbum Folclore.

Billie Eilish ganhou o galardão Gravação do Ano com Everything I Wanted, repetindo a vitória de 2020 na mesma categoria.

I Can't Breathe (Não consigo respirar) de H.E.R. levou para casa o prémio de Canção de Ano, um tema inspirado pelos protestos no verão passado, nos Estados Unidos, na sequência da morte do afro-americano George Floyd.

O título remete para a frase que Floyd, sufocado por um polícia durante oito minutos, pronunciou antes de morrer e que se transformou em palavra de ordem contra o racismo e a brutalidade policial.

"Somos a mudança que queremos ver e essa luta que tivemos no verão de 2020 deve continuar", disse a artista ao receber o prémio.

Meghan Thee Stallion recebeu o Grammy de Revelação do Ano, sendo a primeira artista de 'rap' a triunfar nesta categoria desde Lauryn Hill em 1999.

Beyonce, com a 28.ª vitória, tornou-se a mulher mais premiada na história dos Grammy. A cantora norte-americana levou para casa quatro prémios: Melhor Vídeo Musical com Brown Skin Girl, Melhor Performance R&B, com Black Parade, Melhor Performance Rap - Megan Thee Stallion feat. Beyoncé - Savage, que lhe deu o galardão de Melhor Canção Rap.

Harry Styles, que abriu a noite com o êxito Watermelon Suga, ganhou o Grammy para Melhor Performance Solo Pop.

Britanny Howard, anteriormente conhecida com a banda Alabama Shakes, ganhou o Grammy de Melhor Música Rock, enquanto Fiona Apple levou para casa dois prémios pelo álbum Fetch The Bolt Cutters.

Numa categoria de rock onde artistas femininas voltaram a estar em voga, The Strokes conseguiu ganhar o Melhor Álbum de Rock com The New Abnormal.

O veterano do 'rap' Nas conquistou, no domingo, e depois de 14 nomeações, o primeiro Grammy para Melhor Álbum de Rap.

A estrela nigeriana Burna Boy ganhou na categoria Música do Mundo, enquanto Kanye West conquistou o 22.º Grammy, não na categoria 'rap' que o tornou famoso, mas com o álbum evangélico Jesus Is King, votado Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea.

Entre os nomeados havia três portugueses na corrida: a cantora Maria Mendes na categoria de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, e o produtor André Allen Anjos na categoria Melhor Gravação Remisturada, enquanto o DJ e produtor Holly produziu oito temas de um álbum na categoria de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica.

Veja aqui a lista dos vencedores da 63ª edição dos Grammy Awards