Após ter publicado a novela gráfica O Diário de Anne Frank, o guionista e cineasta israelita Ari Folman regressa à história da jovem que morreu no campo de concentração alemão de Bergen-Belsen em 1945. O novo álbum já chegou às livrarias e o filme estreia dentro de uma semana nos cinemas, prolongando o legado da jovem numa segunda história que também se passa na atualidade. Além de Anne Frank está a personagem imaginária com que conversava no seu Diário, Kitty, e a história desenhada por Len Guberman situa-se em Amesterdão, quando uma tempestade faz a protagonista deixar as páginas escritas durante os muitos meses em que esteve escondida com a família, durante a II Guerra Mundial, para fugir à deportação e extermínio promovidos por Hitler. Um fenómeno meteorológico fá-la voltar à vida e permite a Anne Frank ter a dimensão do que foi o Holocausto e de como a mensagem inscrita no seu Diário serviu para milhões de pessoas terem conhecimento dos horrores do Terceiro Reich.

Ari Folman conversou com o DN sobre este regresso a Anne Frank, que lhe tem ocupado a maior parte da última década de vida, tanto assim que conta o que lhe disse a filha para mostrar a sua dedicação a esta tarefa: "Tem sido uma caminhada longa e posso dar como exemplo o que a minha filha me disse um dia: "Pai, não me lembro de ti antes de Anne Frank." Eu posso dizer o mesmo, não me lembro da minha vida antes de Anne Frank."