ARCOlisboa está de regresso com 61 galerias durante 4 dias

A feira de arte contemporânea ARCOlisboa está de volta para celebrar a sua 5.ª edição em formato presencial entre os dias 19 e 22 de maio na Cordoaria Nacional, marcando o reencontro da arte contemporânea na capital portuguesa.

Durante quatro dias, Lisboa vai contar com a participação de 61 galerias de 12 países que darão visibilidade a artistas, colecionadores, curadores e outros profissionais.

Na secção Opening Lisboa, será possível explorar 11 galerias como Double V, Fran Reus, Lehmann + Silva, Silvestre, Verve, o ATM e Intersticio, as quais participam pela primeira vez. Também as galerias de renome estarão presentes, entre elas Cristina Guerra Contemporary Art, Fernando Santos, Pedro Cera, Pedro Oliveira, Vera Cortês, e outras procedentes de diferentes países como Alarcón Criado, Greengrassi, Helga de Alvear, Juana de Aizpuru, Krinzinger e Leandro Navarro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A programação da ARCOlisboa vai contar com a África em Foco, centrada na investigação da arte contemporânea do continente africano, incluindo espaços do Uganda - Afriart Gallery -, Moçambique - Arte De Gema -, África do Sul - Everard Read-, Angola - Movart-, assim como de França - Gallery 193 -, com stands individuais, espalhados pela feira.

Já a ArtsLibris vai apresentar os trabalhos de participantes nacionais e internacionais, contando com um espaço especializado em publicações de artista, livros dedicados à fotografia, pensamento contemporâneo, autoedição e publicações digitais.

A feira internacional produzida pela IFEMA MADRID e pela Câmara Municipal de Lisboa vai realizar-se também em formato online, a partir do dia 13 de maio, permitindo o acesso aos conteúdos através da plataforma ARCO E-XHIBITIONS disponível no website da ARCOlisboa.