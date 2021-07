Em maio, Sofia Coppola completou 50 anos, chegando ao pico da meia idade. Esta quinta-feira Anjelica Huston entra na casa dos respeitosos 70. O que é que ambas têm em comum? Não apenas o facto de serem filhas de dois gigantes de Hollywood (Francis Ford Coppola e John Huston), e as únicas representantes de uma terceira geração de vencedores de Óscares, mas também um início de carreira enxovalhado pela crítica: quando Sofia assumiu a pele da trágica filha de Michael Corleone, em O Padrinho: Parte III (1990), e foi arrasada com títulos de imprensa como "Ela estragou o filme do pai?", Anjelica ter-se-á recordado da humilhação de que foi alvo, nos mesmos moldes, ao estrear-se no grande ecrã com Entre o Amor e a Morte (1969).

Os dois filmes realizados, claro, pelos respetivos pais, mas com desfechos diferentes em cada uma delas: Sofia, que estava só a substituir Winona Ryder, não fazia tenções de ser atriz - como o seu percurso de realizadora veio a comprovar -, mas Anjelica sim, e demorou muito tempo a recuperar a confiança à frente da câmara.