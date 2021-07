O retumbante sucesso de Gambito de Dama parece ter dado a qualquer produção com a presença de Anya Taylor-Joy um carimbo de qualidade. E isso é válido mesmo para uma produção de 2017, como este O Miniaturista, minissérie da BBC acabada de chegar à plataforma Filmin, que claramente aproveitou o embalo da impressão causada pela menina prodígio do xadrez, embora também aqui se encontre uma muito austera Romola Garai, a atriz que abrilhanta Miss Marx, uma das estreias recentes nas nossas salas. Em todo o caso, a protagonista é Taylor-Joy, na pose segura que a distingue, e que, no caso, parece saída de um quadro de Vermeer. Figurinos vistosos, um ambiente meticulosamente elaborado, uma boa história e interpretações que evoluem ao longo de três episódios fazem valer o convite para entrar nesta casa de bonecas.

Adaptação do best-seller da britânica Jessie Burton, O Miniaturista leva-nos à Amesterdão de 1686, quando a vida da cidade refletia as suas ambições comerciais. Acabada de chegar à casa do futuro marido, Petronella (Taylor-Joy), uma jovem de origens humildes que, por vontade da sua família, aceitou um casamento arranjado para beneficiar de riqueza e status, é recebida por uma figura, Marin (Garai), que evoca a frieza e prontidão de Mrs. Danvers, a vilã de Rebecca. Com a diferença que Marin é a irmã de Johannes Brandt (Alex Hassell), o mercador de quem Petronella está noiva, e não uma governanta. O que na prática vai dar ao mesmo, já que esta se comporta como tal dando ordens a dois criados e gerindo tudo naquele microcosmo doméstico, desde os vestidos para a nova senhora ao que é permitido comer. "Não temos açúcar em casa. É um luxo que perverte a alma", diz, depois de Petronella pedir maçapão.