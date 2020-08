Andrea Bocelli lança apelo para encontrar o seu cão

O tenor italiano Andrea Bocelli lançou um apelo, através da sua conta na rede social Instagram, para que o ajudem a encontrar o seu cão, perdido durante as férias que gozou na Sardenha, ilha a sul de Itália.

Pallina, assim se chama o pequeno galgo italiano que desapareceu entre as localidades de Liscia Ruja e Baia Caddinas, junto ao Golfo Aranci.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estamos tristes e preocupados com essa criatura indefesa. Esperamos receber boas notícias, que abram os nossos corações. Ficaríamos muito gratos", escreveu o cantor italiano na publicação no Instagram, onde aparece com o pequeno cão.

Andrea Bocelli fez esta publicação já depois de a mulher Veronica Berti e o filho Matteo terem lançado apelo semelhante nas respetivas contas.