"Amadora em Festa" comemora 42º aniversário do município

Para celebrar o 42º aniversário da Amadora, o município vai promover, de 2 a 12 de setembro, a iniciativa "Amadora em Festa", que promete animar as ruas da cidade.

A programação conta com eventos de música, teatro, dança, arte e animação, bem como a presença de convidados e artistas emergentes locais ou membros congratulados da sociedade artística portuguesa.

Esta edição de 2021 vai receber o concerto de Lura, no dia 4 (sábado), e a iniciativa "Tons da Cidade nos dias 3, 7 e 10 de setembro. Também os grupos THIS IS NOT INDIE MUSIC e Tabanka Djaz vão estar presentes durante as festividades.

A arte é parte integrante do programa, com exposições que vão dar palco a trabalhos de artistas como a ceramista Elsa Rebelo e o seu "Substantivo Feminino" e Nina Govedarica, na exposição "Significância das coisas insignificantes. Ainda, Cristina Pratas Cruzeiro e Helena Elias vão apresentar "Pinceis, Sabões e Castanhaes: Manuel Roque Gameiro entre o tempo da arte e da indústria".

Também a literatura terá um papel nestas celebrações com a 6ª edição da Festa do Livro.

Todas as ações previstas obedecerão às normas de proteção e segurança previstas pela DGS.