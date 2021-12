Apesar de ser um cineasta da geração de John Ford, Howard Hawks e Frank Capra, o nome de Allan Dwan (1885-1981) não suscita o tom coloquial com que muitos cinéfilos se referem, por exemplo, a uma ou outra obra-prima daqueles realizadores. Quer dizer, não falamos deste americano nascido no Canadá como o "realizador de" mas como um dos mais produtivos da história do cinema, se não o mais produtivo, a quem se credita cerca de 1600 títulos, entre as décadas de 1910 e 1960 - uma curiosidade que, até agora, quase não passava disso. O ciclo que a Cinemateca apresenta neste mês, com continuação em janeiro do próximo ano, surge assim como a grande chance de tirar os filmes de Allan Dwan de uma zona vaga e estática para lhes dar o devido contexto de apreciação. E perante a impossibilidade de cobrir toda a sua obra (naturalmente, alguns dos filmes estão perdidos e outros têm circulação limitada), os cerca de sessenta títulos disponíveis na sala da rua Barata Salgueiro fazem desta retrospetiva a mais ampla alguma vez dedicada à sua obra, em qualquer lugar do mundo, oferecendo uma visão criteriosa das diferentes fases do seu trabalho e respetiva variedade de géneros.

Driftwood (1947) com Natalie Wood a interpretar uma menina órfã acompanhada por um cão. © D.R.