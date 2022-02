A Fundação D. Luís tem a seu cargo a organização e programação de 16 equipamentos culturais do município de Cascais, entre os quais o Centro Cultural da vila e a Casa das Histórias Paula Rego no local agora apelidado de Bairro dos Museus. Salvato Teles de Menezes, presidente da fundação que foi criada há 26 anos para se ocupar da cultura no município de Cascais, faz, com a sua equipa, a gestão dos vários equipamentos para, entre outros assuntos, evitar, explica, as "desnecessárias coincidências" de programação. Contudo, sublinha a autonomia de cada equipamento cascalense na escolha de propostas que podem ou não adequar-se à linha estratégica da fundação. Em conversa com o DN, revela algumas novidades na programação e o que falta para Portugal receber grandes e mediáticas exposições como acontece noutras paragens.

São 16 equipamentos culturais geridos pela fundação que preside, como fazem a sua gestão?

Dou um exemplo, o Centro Cultural de Cascais não é um museu, e por isso definimos nesse equipamento uma linha de equilíbrio entre diferentes manifestações das artes plásticas, que vão desde a escultura, a fotografia, a pintura, a instalação, etc. - é o equipamento mais eclético de Cascais e com maior liberdade de seleção. Os outros estão mais balizados. Como o Museu Condes de Castro Guimarães que tem pintura naturalista portuguesa e onde há mobiliário importante. Ou, outro exemplo, a Casa das Histórias Paula Rego, dedicado à pintura contemporânea, que é um museu tendo como objetivo prioritário o estudo da obra da pintora, com quem temos um protocolo de entendimento. A ideia é tirarmos partido da especificidade de cada equipamento e definir o que lá fazer para não estarmos a criar situações até difíceis de entender por quem lá vai.