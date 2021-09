Sahraa Karimi é uma cineasta de nacionalidade afegã, nascida em Teerão, em 1983. No dia 15 de agosto, publicou um vídeo no Instagram, filmando-se a si própria, nas ruas de Cabul, fugindo dos locais que os talibãs começavam a ocupar. A ansiedade e o medo da sua caminhada seriam explicitados, no mesmo dia, num outro vídeo colocado no Twitter. Sentada num cadeirão azul, arfante, claramente perturbada, Karimi dirigia-se às "pessoas deste grande mundo" para, em apenas 45 segundos, pedir que "não fiquem caladas", terminando com uma mensagem contundente: "Eles vêm aí para nos matar."

Karimi acabou por conseguir sair do Afeganistão, com a sua família, desembarcando em segurança na capital da Ucrânia, Kiev, graças ao apoio das autoridades ucranianas e eslovacas. Particularmente importante na sua fuga foi a ação de Wanda Adamik Hrycová, presidente da Academia de Cinema e Televisão da Eslováquia, precisamente o país em que Karimi fez os seus estudos - doutorou-se em Cinema na Academia de Música e Artes Performativas, em Bratislava.