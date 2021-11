ABBA lançam novo álbum após hiato de 40 anos

A lendária banda ABBA regressa esta sexta-feira após um hiato de 40 anos com um novo álbum, "Voyage", e planeia um "espetáculo revolucionário", com hologramas dos membros do grupo, em Londres, no Reino Unido.

Desde o seu último álbum de estúdio, em 1981, e a sua separação, em 1982, o lendário grupo de pop sueco, que tem dezenas de milhões de álbuns vendidos, não tinha lançado novas canções.

O anúncio do regresso, feito em setembro, durante uma cerimónia celebrada em grande estilo em várias capitais, foi festejado em todo o mundo, após anos de especulações.

"Voyage", composto por 10 canções, é o resultado de um projeto no qual o ABBA trabalha há anos: um espetáculo com hologramas "revolucionários". Há ainda um grande mistério em relação a vários pontos, mas uma coisa é certa: quem cantará serão os ABBA de 2021, cujos integrantes irão controlar os movimentos dos seus avatares, que irão representá-los com a aparência de 1979.

© JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Foi durante a preparação desse projeto - em colaboração com a empresa de efeitos especiais do pai de "Guerra nas Estrelas", George Lucas - que surgiu a ideia de eles voltarem a fazer músicas juntos.

Em 2018, o ABBA confirmou os rumores do regresso aos estúdios, e sabia-se que o grupo estava a gravar pelo menos duas músicas novas.

Benny Andersson, 74 anos, e Björn Ulvaeus, 76, têm promovido o álbum nas últimas semanas, enquanto Agnetha Fältskog, 71, e Anni-Frid Lyngstad, 75, optaram por ficar de fora.

O novo álbum poderá ser alvo de comparações com a época dourada dos ABBA, mas a banda não parece preocupada. "Não temos que provar nada. O que importa se as pessoas acham que éramos melhores antes?", comentou Benny Andersson numaentrevista ao jornal sueco Dagens Nyheter. "Se o álbum não fosse bom o suficiente, não teríamos feito nada", acrescentou.

O especialista Jean-Marie Potiez considera que "as vozes de Agnetha e Anni-Frid perderam as suas notas altas, o que é normal da idade, mas ganharam profundidade e sensibilidade". "Quando as duas cantam juntas, é o som do ABBA", garantiu.

Apesar da idade e dos dois divórcios - tanto Björn e Agnetha como Benny e Anni-Frid foram casados durante alguns anos anos - os quatro continuam a ser bons amigos.

"Voyage", o nono álbum de estúdio da banda, será o seu último, confirmaram Björn e Benny em entrevista ao The Guardian no mês passado.

Os Abba tornaram-se globais depois de vencerem o Festival Eurovisão da Canção em 1974, com o tema Waterloo. Seguiram-se Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes it All, Chiquitita e Fernando, mais de 385 milhões de álbuns e singles vendidos.