Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O real visto através das câmaras da polícia.
O real visto através das câmaras da polícia.
Cultura

'A Vizinha Perfeita'. O cinema perante os factos reais

Premiado no Festival de Sundance, A Vizinha Perfeita (Netflix) analisa um crime ocorrido numa pequena cidade da Florida usando imagens (e sons) provenientes de câmaras da própria polícia.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt